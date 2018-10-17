ضبط مسجل خطر وعاطل بحوزتهما أقراص مخدرة وهيروين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم ثان كفر الشيخ بإشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث، من ضبط "ا. م"، ٣٨ سنة، عامل، مسجل شقي خطر تحت رقم "١٢٦ فئة ب" فرض سيطرة، وبحوزته ١٠٠ قرص مخدر بقصد الاتجار و٨٥ جنيها وهاتف، وحُرر المحضر ٥٩٣٠/ ٢٠١٨ جنايات قسم ثان كفر الشيخ.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بضبط "و. أ"، ٢٠ سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في ١٣ قضية، وبحوزته ٣٥ جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار و٢٨٠ جنيها و2 هاتف محمول.



تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر عن ذلك المحضر ١٠٤٦٩ / ٢٠١٨ جنايات قسم أول كفر الشيخ.

