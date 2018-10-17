حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

حصل موقع "صدى البلد" على رد بالمستندات من الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة في محافظة بورسعيد، على ما توارد على صفحات التواصل الاجتماعي من شائعات تم خلالها استغلال صورة لمريضين يغسلان الكلي خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمستشفى بورسعيد العام خلال زيارته للمحافظة، وأشاعت السوشيال ميديا أنهما كومبارس ومن العاملين بالمستشفى.



ونفى تعيلب ما توارد من شائعات بقصد إفساد نجاح الزيارة على حد قوله، مؤكدا أن الصورة لمريضين يقومان بالغسيل الكلوي منذ سنوات، ودلل على عدم صحة الشائعة بصور من ملفات المريضين لبطاقات الرقم القومي وقرارات علاجهما على نفقة الدولة الصادر عن المجالس واللجان.



وطالب وكيل صحة بورسعيد، بعدم الكشف عن أسماء المريضين الحقيقي كونه يخالف قسم المهنة ويدخل تحت طائلة التشهير، مشددا على أن من حق أي جهة مسئولة الاطلاع على الملفات في أي وقت وفق أحكام القانون.



واستنكر وكيل صحة بورسعيد الواقعة، ومحاولة إجهاض مجهودات جميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة وما يتم خلال الفترة الحالية من سباق مع الزمن في تحد لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من أرض الباسلة كأول محافظة على مستوى الجمهورية.



وطالب تعيلب أهالي بورسعيد بعدم الانسياق وراء الشائعات ونقلها وترويجها بشكل يساعد المتربصين وأعداء النجاح.

