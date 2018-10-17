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فن

فيلم التضامن الاجتماعي يثير شغف الحضور بمهرجان دلهي السينمائي.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:31 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد عبد المنعم
انطلقت فعاليات مهرجان "دلهي السينمائي الدولي" بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث يشارك الفيلم المصري "فرصة تانية"، من انتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي للوزارة.

جاء حفل الافتتاح وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والدبلوماسيين والشخصيات السياسية، من أبرزهم : وزير الدولة لشؤون القبائل لحكومة الهند، ووزيرة الثقافة، وعدنان محمد جابر أبو الهيجاء السفير الفلسطيني في الهند، وياسر دحلاب نائب السفير الفلسطيني، ويحي الشريف السفير الجزائري، ومحمد المالكي السفير المغربي، وحسن علاوي نائب السفير المغربي، إلى جانب حضور مكثف من جماهير الهند.

أقيمت فعاليات المهرجان هذا العام بالتعاون مع مجلس بلدية دلهي الجديد، ووزارة الإعلام، والسياحة، والثقافة.

وافتتح المهرجان بفيلم يحمل عنوان "همس الرمال" للمخرج ناصر خمير من تونس، فيما تضمن حفل الافتتاح فقرات استعراضية، والعديد من الأغاني الهندية الشهيرة.

وتدور أحداث فيلم فرصة تانية حول تطوير المؤسسات العقابية بالمرج وسرد مدى التغيير الذي حدث بها، ودورها في إنشاء جيل سوي ومعالجة الخلل الذي تعرض له.

ولاقت فكرة الفيلم قبول الكثيرين، فيما أثارت بوسترات الفيلم المختلفة شغف الحاضرين ومعرفة القصص وراءها.

في ذات السياق، استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند حاتم تاج الدين بمقر السفارة المصرية بالعاصمة نيودلهي استشارى التوثيق المرئى بوزارة التضامن الإجتماعى المخرج مهند دياب أثناء تواجده للمشاركة المصرية في المسابقة الرسمية لمهرجان دلهي السينمائي الدولي فى دورتة السابعة.

وقال دياب إن الطرفان تحدثا عن الأفلام التي تنتجها وزارة التضامن الاجتماعي ودورها الهام في توثيق البرامج التنموية في مصر وعن مشاركة أفلام الوزارة في مهرجانات دولية وعربية وحصدها العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات.
فيلم التضامن الاجتماعي يثير شغف الحضور بمهرجان دلهي السينمائي.. صور
فيلم التضامن الاجتماعي يثير شغف الحضور بمهرجان دلهي السينمائي.. صور
فيلم التضامن الاجتماعي يثير شغف الحضور بمهرجان دلهي السينمائي.. صور
فيلم التضامن الاجتماعي يثير شغف الحضور بمهرجان دلهي السينمائي.. صور

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