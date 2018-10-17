راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار.. صور

انضمت الإعلامية راغدة شلهوب للعمل بقنوات "النهار"، حيث تم الاتفاق بين الإعلامى عمرو الليثى، رئيس شبكة قنوات النهار، وبين "شلهوب" على انضمامها للقناة لتقديم برامجها على شاشة قنوات "النهار" اعتبارًا من أول نوفمبر 2018، ويأتي ذلك لخبرتها الكبيرة فى مجال تقديم البرامج التليفزيونية.



حضر توقيع العقد الأستاذ علاء الكحكى، رئيس مجلس إدارة قنوات "النهار"، وصرح عمرو الليثى بأن راغدة شلهوب إضافة كبيرة لقنوات "النهار" التى سوف تشهد الفترة القادمة تطورًا ملحوظًا وملموسًا تقنيًا وفنيًا فى المحتوى البرامجي والدرامي الذي تقدمه الشاشة.



من جانبها، أعربت راغدة شلهوب عن سعادتها بالانضمام إلى قناة " النهار" التي أكدت أنها تعتبر من أهم القنوات الموجودة حاليًا وأن انضمامها لقناة النهار هو إضافة كبيرة بالنسبة لها، وأنها سوف تقدم محتوى برامجيا جديدا ومتميزا يرضي المشاهد.



من جانبه، أكد الكحكى أن الإعلامية راغدة شلهوب إضافة كبيرة للقناة فى ظل خطتها الطموحة الاستعانة بكبار الإعلاميين المتميزين على شاشتها فى خطتها الجديدة.