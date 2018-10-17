مصادر: وليد منصور يجمع أحمد عز وأمير كرارة فى أضخم عمل سينمائي

علمت مصادر خاصة أن المنتج وليد منصور تعاقد على إنتاج فيلم جديد، من بطولة أحمد عز وأمير كرارة ومنى زكى وشريف منير، من إخراج عمرو عرفه وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويعمل حاليًا على اختيار باقى الأبطال المشاركين فى العمل.



ومن المقرر أن يبدأ تصويره مع بداية العام المقبل، ويستعد "منصور" بهذا العمل ليكون أضخم عمل سينمائي.



فى سياق متصل، تم التواصل مع المنتج وليد منصور للوقوف على تفاصيل العمل، ولكن لم نتمكن من ذلك.



من ناحية أخرى، يستعد "منصور" لبدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كازابلانكا" نهاية الشهر الجارى، بطولة أمير كرارة، وغادل عادل، وعمرو عبد الجليل، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن بين مصر والمغرب وفرنسا.