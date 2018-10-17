الطرق الصوفية تبحث مع محافظ كفرالشيخ ترتيبات مولد إبراهيم الدسوقي.. صور

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وفد المجلس الأعلى للطرق الصوفية برئاسة فضيلة الشيخ مختار على، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وحضور الدكتور جمال مختار، وكيل الطريقة الدسوقية المحمدية، ومصطفى الفره، نائب الطريقة الدسوقية المحمدية، وعدد من مشايخ الطرق الصوفية.



وناقش الوفد مع محافظ كفر الشيخ سبل الترتيبات النهائية والتنسيق لإقامة مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، ودعوة محافظ كفرالشيخ لحضور مؤتمر المجلس الأعلى للطرق الصوفية المقرر له الأربعاء القادم في إطار الاحتفالات بالمولد الإبراهيمي المقرر له الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر القادم، بحضور وفود العديد من الدول العربية والإسلامية.



وقال المحافظ، إنه تم تكليف مديرية الشئون الصحية بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى دسوق العام والمركز الطبي، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى بجميع الأقسام الداخلية لاستقبال جميع الحالات ووضع المستشفيات الخاصة بالمدينة في حالة طوارئ طوال فترة الاحتفال بالمولد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة الصحية وعلى وجه الخصوص محلات الفسيخ والحلويات والباعة الجائلين بجميع شوارع المدينة بالتعاون مع البيئة.