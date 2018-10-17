مفتي ماليزيا: تجارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة تخالف الشريعة في حالة واحدة

قال الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية إن الإسلام نهى عن أكل الربا والوقوع فيه, ونهى أيضًا عن الغرر وخداع الناس, وأخبر أن من غش المسلمين فليس منهم, فالمعاملات التي تحمل في طياتها نوعًا من الغرر أو الغش أو الخداع للمساهمين والمشاركين يُدخلها في هذا الباب المنهي عنه.



وأضاف مفتي ماليزيا خلال كلمته في الجلسة الخامسة لمؤتمر الإفتاء العالمي المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة أن الشريعة الإسلامية اتسمت بنصاعة تعاملاتها وتمييزها بشروط واضحة مثل تجارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة, التي اشترط فيها الحضور للمتعاقدين بالمجلس ولو حكمًا, والقبض الفوري ونقل الملكية المالية بعد كل صفقة دون أي تأخير أو تأجيل يدخلها في باب المخالفات الشرعية.



يذكر أن مؤتمر الإفتاء العالمي انطلق أمس بمشاركة 73 دولة ويستمر لمدة 3 أيام ومن المقرر ان ينتهي غدا الخميس بعد إعلان التوصيات التي أوصت بها ورش العمل التي نظمت خلال الأيام الثلاثة بحضور كبار العلماء والمفتين من مختلف دول العالم .