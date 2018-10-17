هريدي: روسيا تنظر إلى 30 يونيو على أنها ثورة غيرت المعادلات الإقليمية

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن روسيا تنظر إلى 30 يونيو على أنها ثورة غيرت المعادلات الإقليمية، موضحا أن موسكو وقفت بجانب مصر خلال هذه الفترة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تطابقا فى الرؤى بين مصر وروسيا لمختلف التحديات فى منطقة الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية استوعبت التغيرات التى حدثت فى هيكل النظام الدولي، وكشف عن أن مصر وقعت اتفاقا استراتيجيًا مع روسيا، ووصفت علاقتها بأمريكا بأنها شراكة متميزة فى أقل من شهر.