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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أعضاء مبادرة صناع السلام

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
مايكل سمير
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعضاء "مبادرة صناع السلام".

أعرب قداسته ترحيبه بزيارة أعضاء المبادرة وألقى عليهم كلمة قصيرة بدأها بكلمات من موعظة السيد المسيح على الجبل، فقال: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ." (مت ٥: ٩) مؤكدًا على أهمية رسالة السلام والعيش المشترك. وأن طبيعة الحياة بها التنوع، والتنوع يؤدى إلى التكامل.

كما تطرق إلى اهمية أن يتصالح الإنسان مع نفسه ومن ثم يتصالح مع الله وأيضًا يتصالح مع الآخرين.

وتضم "مبادرة صناع السلام" خمسين من القيادات الشبابية من مصر والسودان وسوريا برنامج الزمالة العربية للحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي وتهدف المبادرة الى تعزيز قيم السلام والحوار للمساهمة فى بناء قيادات قادرة نشر تعاليم الحوار والعيش المشترك.

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