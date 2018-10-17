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هريدي: موسكو راهنت على نجاح ثورة 30 يونيو في تغيير المعادلات الإقليمية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:53 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن روسيا راهنت على ثورة 30 يونيو، إدراكا منها أنها ستعمل على تغيير المعادلات الإقليمية وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف هريدي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على "صدى البلد"، أن روسيا تمتلك بعد نظر وفهما عميقا للشرق الأوسط وما سمي بالخطأ الربيع العربي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع ذهب إلى روسيا في نوفمبر 2013 وعقد لقاء مع المسئولين الروس تحت مسمى "2+2" وهي صيغة لا يتم اقتراحها إلا مع الدول التي تربطها بها مصالحة إستراتيجية على مستوى عال وضمت تلك الزيارة وزيري الخارجية والدفاع مع نظيريهما من الدولة الأخرى.

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