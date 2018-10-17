ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ضابط تركي سابق يفضح تحالف أردوغان مع القاعدة في سوريا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:50 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أحمد محرم
قالت صحيفة "ألجماينه" الألمانية إنه بالرغم من اتفاق روسيا وتركيا الشهر الماضي على إخراج المسلحين الجهاديين من محافظة إدلب، حذر مسئول سابق بالشرطة التركية من أن تركيا قد تتحالف مع تنظيم القاعدة ضد الأكراد في شمال سوريا.

وقال الضابط التركي السابق أحمد يايلا إن المخابرات التركية أقامت صلات مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا وفرع القاعدة في سوريا)، وأنها تخفت وراء واجهة "مؤسسة الإغاثة الإنسانية" التركية لإمداد عناصر القاعدة في سوريا بالأسلحة.

وأضاف يايلا، القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بمدينة سانليورفا على الحدود التركية السورية، إن أردوغان قام بتغيير جميع ضباط الشرطة المسئولين عن مكافحة الإرهاب عام 2014، وأمر بوقف عمليات المخابرات التركية ضد القاعدة.

ونقلت الصحيفة عن يايلا قوله إن "أي شخص يقول إن أردوغان وحزبه أعداء للقاعدة يرتكب خطأ كبيرًا. إنهم (القاعدة) لا يحبون الديمقراطية لكنهم يرون أن التحالف مع أردوغان هو أفضل طريقة لتحقيق أهدافهم".

وأوضحت الصحيفة أن هيئة تحرير الشام لم تنسحب حتى الآن من إدلب، لكن من المتوقع أن يجبرها أردوغان على حل نفسها من أجل دمجها مع قوات تشكلها تركيا للقتال ضد الأكراد في شمال سوريا، وخلق منطقة عازلة تحت سيطرة عناصر موالية لتركيا.

وتابع يايلا "من المنطقي بالنسبة لهيئة تحرير الشام أن تعمل مع تركيا وإلا فسوف يسحقهم الروس، لن يكون أمامهم سوى الاستسلام في النهاية".

ترشيحاتنا

استقبلوه برضا وثبات.. نجوم أصابهم الشلل فزادهم تمسكا بالحياة

رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

فحص القنصلية السعودية بإسطنبول للمرة الثانية في أسبوع

خالد الغندور : نجم العين الاماراتى ينضم لـ الأهلي يناير المقبل

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

وزير روسي يعلن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الآسيوي

شكاوى الأعلى لتنظيم الإعلام توصى بسحب ترخيص قناة الحدث

برشلونة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رونالدينيو

تعطل الطائرة الخاصة بـ ميلانيا ترامب أثناء تحليقها في الجو

طلاب سعوديون يعبرون عن حبهم لبلادهم بطريقة غريبة بعد اختفاء خاشقجي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

أحمد موسى: عودة السياحة الروسية خلال الأيام المقبلة .. فيديو
طبيب نفسى عن جروبات الفيس وواتس أب: الرجال لحل المشاكل.. النساء للفضفضة
رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بفيديو مجمع عن زيارة الرئيس لروسيا
مكرم محمد أحمد: العلاقات المصرية الروسية تستند إلى ركائز قوية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟