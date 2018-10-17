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أخبار البلد

الصحة تكشف حقيقة تمثيل عمال مستشفى بورسعيد دور المرضى خلال زيارة مدبولي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:32 م
ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر
نفت وزارة الصحة والسكان، ماتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى بشأن قيام ادارة مستشفى بورسعيد العام باحضار بعض عمال المستشفى لقيامهم بتأدية دور مرضى وحدة الكلى اثناء زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الصحة والسكان للمستشفي أمس الثلاثاء، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله في هذا الإطار عاري تمامًا  من الصحة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المريض الأول " ع.ح" صادر بشأنه قرار للعلاج على نفقة الدولة للعلاج من فشل كلوي مزمن للعلاج بمستشفي بورسعيد قسم الكلى الصناعي وهو يتلقى العلاج بالوحدة منذ شهر ديسمبر 2017، والمريض الثاني "ا.م" ويعاني أيضًا من فشل كلوي مزمن صادر له قرار للعلاج على نفقة الدولة بتاريخ 1/12/2017.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، لعدم إثارة البلبلة لدي الرأى العام.

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