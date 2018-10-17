ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
علاء المنياوي
بدأ فريق العمل بإدارة ترميم الآثار الثقيلة بمشروع المتحف المصري الكبير تحت إدارة د. طارق توفيق مدير عام المتحف، مراحل الترميم الفعلية للقطع الأثرية الثقيلة الواردة مؤخرًا من البهنسا في المنيا.

الفريق يعمل تحت إشراف ومتابعة د. أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف، ود. حسين محمد كمال، مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف، ويضم سامح رحيم رئيس منطقة الآثار الثقيلة واخصائيو الترميم محمود ابو السعود واحمد ممدح واحمد الصادق ومحمد سليمان وأيمن احمد على ومحمود شهاب وأشرف عبد الهادى.

من جانبه قال م. حسام راشد مدير عام ادارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف أنه تم وضع خطة ترميم علمية ودقيقة اعتمادا على الكفاءات البشرية بالمتحف،وتشمل التوثيق و التنظيف الميكانيكى والتنظيف بالمذيبات العضوية لإزالة البقع والعوالق والتكلسات الملتصقة بالسطح.

وتابع: مرحلة تقوية الأجزاء والقشور الضعيفة، للحفاظ على حالة مستقرة وجيدة للقطع الأثرية،وقام فريق العمل بادارة ترميم الآثار الثقيلة باتباع الأساليب العلمية واستخدام مواد الترميم المناسبة لكل حالة،مع الالتزام بجدول زمني محدد لإنهاء أعمال الترميم.

كان المتحف المصري الكبير قد استقبل 71 قطعة اثرية من مخزن البهنسا بمحافظة المنيا،ومن أهمها تابوت رائع لأحد النبلاء و يدعي نس بتاح ابن مونتو محات عمدة طيبة،مكون من جزأين عليه كتابات بالكتابة  الهيروغليفية والغطاء يمثل وجه آدمي، واليدان احداهما تمسك عقدة إيزيس والاخرى تمسك عمود جد  ويزن التابوت حوالي 5 اطنان. 

وتابوت آخر من الجرانيت الوردى لأوسر مونتو، عليه كتابات بالحفر الغائر واسطر من الكتابات الرأسية و يزن التابوت حوالي٣ أطنان، و3 تماثيل كبيرة الحجم تصور المعبودة سخمت وهي جالسة على العرش و تمسك بيديها رمز الحياة (عنخ) ويعلو رأسها  قرص الشمس.

وأيضا 4 أوان كانوبية ذات غطاء ادمي تمثل أولاد حورس الأربعة امستي و حابي و دوا موت اف وقبح سنو اف بالإضافة الى تمثال للإله امون مين و قناع مذهب مطعم العينين وتاج للمعبودة حتحور ومجموعة من رؤوس التماثيل .
تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور
تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور
تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور
تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور
تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور
تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور

ترشيحاتنا

حادث تصادم مروع لسيارة هيلاري كلينتون فى جيرسى سيتى

موت مؤجل.. 11 دقيقة تروي واقع الأطفال الفلسطينيين بين قنابل الاحتلال الإسرائيلي

نرمين ماهر: زوجى فاجأني بهدية غير متوقعة فى عيد ميلادى.. فيديو

حسين الشحات يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي في يناير

تلاميذ يلقون بأنفسهم من الطابق الثالث للهروب من مدرسة بـ كفر الشيخ.. فيديو

محققون أتراك يدخلون مقر القنصل السعودي بإسطنبول لفك لغز اختفاء خاشقجي

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

شاهد.. لحظة إعلان مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا استقالته من منصبه

حسين هريدى روسيا تنفذ مشروع سد عالى جديدا فى مصر.. فيديو

ساندي: وشمت تاتو الملاك أسوة بزوجي .. فيديو

أحمد موسى يشن هجومًا نارىًا على وكالة رويترز.. فيديو

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

دبلوماسي سابق عن اتفاقية الشراكة الشاملة: روسيا تراهن على دور مصر مستقبلا
شاهد .. هنا ورشا يستقبلان حلا شيحة فى مطار القاهرة
نرمين ماهر: زوجى فاجأني بهدية غير متوقعة فى عيد ميلادى.. فيديو
ساندي: وشمت تاتو الملاك أسوة بزوجي .. فيديو
إمكانيات مذهلة لسيارة بوتين التي استقلها الرئيس السيسي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟