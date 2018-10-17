تفاصيل ترميم آثار البهنسا في المتحف المصري الكبير.. صور

بدأ فريق العمل بإدارة ترميم الآثار الثقيلة بمشروع المتحف المصري الكبير تحت إدارة د. طارق توفيق مدير عام المتحف، مراحل الترميم الفعلية للقطع الأثرية الثقيلة الواردة مؤخرًا من البهنسا في المنيا.





الفريق يعمل تحت إشراف ومتابعة د. أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف، ود. حسين محمد كمال، مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف، ويضم سامح رحيم رئيس منطقة الآثار الثقيلة واخصائيو الترميم محمود ابو السعود واحمد ممدح واحمد الصادق ومحمد سليمان وأيمن احمد على ومحمود شهاب وأشرف عبد الهادى.





من جانبه قال م. حسام راشد مدير عام ادارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف أنه تم وضع خطة ترميم علمية ودقيقة اعتمادا على الكفاءات البشرية بالمتحف،وتشمل التوثيق و التنظيف الميكانيكى والتنظيف بالمذيبات العضوية لإزالة البقع والعوالق والتكلسات الملتصقة بالسطح.





وتابع: مرحلة تقوية الأجزاء والقشور الضعيفة، للحفاظ على حالة مستقرة وجيدة للقطع الأثرية،وقام فريق العمل بادارة ترميم الآثار الثقيلة باتباع الأساليب العلمية واستخدام مواد الترميم المناسبة لكل حالة،مع الالتزام بجدول زمني محدد لإنهاء أعمال الترميم.





كان المتحف المصري الكبير قد استقبل 71 قطعة اثرية من مخزن البهنسا بمحافظة المنيا،ومن أهمها تابوت رائع لأحد النبلاء و يدعي نس بتاح ابن مونتو محات عمدة طيبة،مكون من جزأين عليه كتابات بالكتابة الهيروغليفية والغطاء يمثل وجه آدمي، واليدان احداهما تمسك عقدة إيزيس والاخرى تمسك عمود جد ويزن التابوت حوالي 5 اطنان.





وتابوت آخر من الجرانيت الوردى لأوسر مونتو، عليه كتابات بالحفر الغائر واسطر من الكتابات الرأسية و يزن التابوت حوالي٣ أطنان، و3 تماثيل كبيرة الحجم تصور المعبودة سخمت وهي جالسة على العرش و تمسك بيديها رمز الحياة (عنخ) ويعلو رأسها قرص الشمس.



