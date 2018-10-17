فيديوجراف.. حقيقة وجود حوريات البحر فى عالمنا

هل هناك حوريات بحر حقيقة في واقعنا الذي نعيشه؟ الاجابة على هذا السؤال تتوقف على السطور التالية٬ حيث ظهرت شيلوه بيبين التى اطلق عليها حورية البحر الأمريكية٬ وولدت بحالة مرضية نادرة يتعرض لها طفل من كل ١٠٠ طفل حول العالم.



ولدت شيلوه بحوض مغلق وساقين ملتصقتين وبدون قولون السفلي والاعضاء التناسلية وبكلية واحدة تعمل جزئيًا.



وعلى الرغم من آن التدخل الجراحي في حالة شيلوه كان خطيرًا إلا أن هناك شخصين تبرعا لها بكليتين وتمكنت من الحياة حتي ١٠ سنوات لكنها تعرضت لنزلة برد تحولت لالتهاب رئوي أفقدها حياتها.