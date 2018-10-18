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فن

شاهد.. في أحدث ظهور بعد إعلان إصابته بالسرطان.. الفيشاوي يقبل رأس نادية لطفي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:09 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حرص الفنان فاروق الفيشاوي، على زيارة الفنانة نادية لطفي في المستشفى التي تمكث فيها لتلقي العلاج، ويعد ذلك أحدث ظهور لـ"الفيشاوي" بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الأخيرة.

وظهر "الفيشاوى"، وهو يقبل رأس نادية لطفى والذى احتفى معها بجانب عدد من الفنانين منهم ليلى علوى، وإلهام شاهين، وسميحة أيوب، ودلال عبدالعزيز، وسامح الصريطى، والمخرج عمر عبد العزيز، والناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي كرم الفنان فاروق الفيشاوي، عن مجمل أعماله السينمائية، وذلك فى الدورة الرابعة والثلاثين.
شاهد.. في أحدث ظهور بعد إعلان إصابته بالسرطان.. الفيشاوي يقبل رأس نادية لطفي

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