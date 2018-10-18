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رياضة

الجمعية العمومية لكرة السرعة تعتمد الميزانية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:33 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة السرعة
عمرو الحلوانى
انعقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين بحضور 14 ناديًا من أصل 16 ناديًا هي أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة. 

كان ذلك بحضور نير ضوه أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد (العميد سامح يوسف والدكتور تامر إسماعيل وطه شرف والمهندس شريف الحفناوي).

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، كما اعتمدت الجمعية العمومية خطة النشاط للاتحاد للعام الجديد واعتماد تقرير مراقب الحسابات.

كما قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السرعة توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه لرياضة كرة السرعة ودعمه للاتحاد للمشاركة في بطولة العالم لكرة السرعة المقامة بالكويت خلال الفترة من 25 الى 30 أكتوبر الجاري.
الجمعية العمومية لكرة السرعة تعتمد الميزانية

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