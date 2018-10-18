ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد تحذر من الشبورة وتؤكد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة ولمدة 72 ساعة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل شمال البلاد، مشيرا إلى أنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على طرق والمسطحات المائية والزراعية.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى»، أنه من المتوقع سقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة في منطقة سانت كاترين.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الجمعة سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ولمدة 72 ساعة ما بين 3 لـ 4 درجات حتى تعود إلى طبيعتها مرة أخرى الجو الخريفي.

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. محققون أتراك يفتشون مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟ علي جمعة يجيب

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

6 نصائح للتخلص من الماء الزائد بالجسم

استشاري تغذية: حبة واحدة من الكاكا تكفي

نقيب فلاحي بني سويف: سعر القطن لا يسر عدوا ولا حبيبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

عصير البصل.. 4 طرق طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

فيديو

مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها
علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟