الأرصاد تحذر من الشبورة وتؤكد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة ولمدة 72 ساعة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل شمال البلاد، مشيرا إلى أنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على طرق والمسطحات المائية والزراعية.





وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى»، أنه من المتوقع سقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة في منطقة سانت كاترين.





وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الجمعة سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ولمدة 72 ساعة ما بين 3 لـ 4 درجات حتى تعود إلى طبيعتها مرة أخرى الجو الخريفي.