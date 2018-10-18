شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن وسائل إعلام إثيوبية أن مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية "فويث" وقعت اتفاقًا لتوريد توربينات إلى سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل والبالغة قيمته أربعة مليارات دولار.



وجاء الاتفاق مع فويث، التي وردت بالفعل 13 من 16 توربينًا في السد مع شركة ألستوم الفرنسية، بعدما ألغت الحكومة عقدًا مع شركة المعادن والهندسة (ميتيك) الإثيوبية التي يديرها الجيش لتوريد التوربينات الثلاثة المتبقية بسبب تأخيرات.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية "فانا" عن مدير العمليات التجارية في ميتيك عبد العزيز محمد قوله "جرت ترسية العقد على فويث في مناقصة طرحت قبل أسبوعين بخصم 5.9 مليون دولار في كل توربين من التوربينات الثلاثة".



وتظل شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الرئيسي في مشروع بناء السد، بينما كانت ميتيك متعاقدة على القطاعات المعدنية الخاصة بالمكونات الكهروميكانيكية والهيدروليكية في المشروع.



وفي أغسطس، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن السد سيواجه تأخيرًا لسنوات بعدما كان متوقعًا في البداية أن يتم استكماله بحلول عام 2020.