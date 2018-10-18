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أخبار العالم

فيسبوك تكشف معلومات جديدة عن اختراق طال ملايين من مستخدميه

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
فيسبوك
فيسبوك
أحمد محرم
قالت قناة "العربية" إن مصادر صرحت بأن شركة "فيسبوك" توصلت بصورة غير قاطعة إلى أن اختراقًا حدث في الآونة الأخيرة لملايين الحسابات دبره مرسلو بريد عشوائي وليس دولة.

وأوضحت القناة أن "فيسبوك" تعتقد أن المهاجمين تنكروا كشركة للتسويق الرقمي.

وقالت "فيسبوك" الأسبوع الماضي إن مهاجمين سرقوا بيانات من 29 مليون حساب باستخدام برنامج آلي انتقل من مستخدم إلى آخر.

وذكرت "فيسبوك" أن أولئك الذين يقفون وراء الهجوم تمكنوا من الوصول إلى نوعين من المعلومات بالنسبة لـ15 مليون من المستخدمين المتأثرين، وتشمل تلك المعلومات الأسماء وتفاصيل الاتصال الخاصة بهم، مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

وتمكن المهاجمون من الوصول إلى مزيد من المعلومات الخاصة بـ14 مليون مستخدم، بما في ذلك الاسم ومعلومات الاتصال، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ضمن الملف الشخصي، مثل اسم المستخدم أو الجنس أو الموقع الجغرافي أو اللغة أو حالة العلاقة أو الدين أو المدينة الحالية أو تاريخ الميلاد أو التعليم أو العمل أو الأماكن التي قاموا بزيارتها أو الأماكن التي تم الإشارة إليهم ضمنها أو موقع الويب أو الأشخاص والصفحات التي يتابعونها إلى جانب عمليات البحث الأخيرة وأنواع الأجهزة المستخدمة للدخول إلى "فيسبوك".

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