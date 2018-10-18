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أخبار العالم

الصين وبلجيكا تتفقان على دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
اتفقت الصين وبلجيكا على دعم وتطويرة علاقات التعاون المشترك ومواصلة إطلاق مميزات تكاملية، والاستفادة من إمكانات التعاون المتاحة لديهما .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) "لي كه تشيانغ" في بروكسل مع نظيره البلجيكي "شارل ميشال" نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس.

وقال تشيانغ إن "الجانبين اتفقا على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى، والتواصل بشأن عدة قضايا، والاستمرار في توطيد الثقة السياسية المتبادلة"، مقترحا أن يوسع الجانبان بشكل أكبر الانفتاح البيني، ويعززان مستوى التجارة والاستثمار الثنائي، ويعمقان التعاون في مجالات الطاقة النووية والطيران والفضاء، ويقويان التعاون في مجال الابتكار.

وفيما يتصل بالعلاقات مع أوروبا، شدد رئيس مجلس الدولة الصيني على أن الصين وبلجيكا تعتزمان العمل سويا من أجل تطوير سليم ومطرد للعلاقات الصينية - الأوروبية.

وأضاف أن البلدين يعتزمان القيام سويا بتشكيل ترابط بين آسيا وأوروبا، وتسهيل عملية التفاوض بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية الصينية - الأوروبية ، وتابع تشيانغ أنه من أجل المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية على مستوى العالم، تعتزم الصين وبلجيكا تقوية التواصل والتنسيق بموجب إطارات العمل متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، وضمان تعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد، والمحافظة على نظام التجارة الحرة واقتصاد العالم المنفتح. 

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي "شارل ميشال" إنه يجب على البلدين الاستفادة من الإمكانات في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والطيران والبنية التحتية والتعاون لتحقيق الترابط.

ودعا ميشال بلجيكا والصين إلى بذل جهود مشتركة لتسهيل عملية تطوير العلاقات الصينية - الأوروبية، والوصول إلى اتفاق بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت، واتخاذ خطوات للنهوض بالاستفادة المتبادلة بين الشركات بالبلدين.

وبشأن التوافق حول حماية تعددية الأطراف والحوكمة العالمية القائمة على القواعد، قال ميشال إن البلدين يجب أن يحافظا سويا على الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد العالمي.

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