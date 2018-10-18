قراصنة الكمبيوتر يعطلون أجهزة مجلس مدينة رومانية

تمكنت مجموعة من قراصنة الكمبيوتر "هاكرز" من تعطيل جميع أجهزة الحاسوب في مجلس مدينة المقاطعة الأولى بالعاصمة الرومانية بوخارست وهي من أغنى المناطق برومانيا، مقابل طلب دفع فدية بعملة "البيتكوين" لإعادة فتح الشبكة.





وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن الهجوم الالكتروني وقع هذا الأسبوع من خلال رسالة عبر البريد الالكتروني "إيميل" به فيروس.



