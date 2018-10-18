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منوعات

قراصنة الكمبيوتر يعطلون أجهزة مجلس مدينة رومانية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت مجموعة من قراصنة الكمبيوتر "هاكرز" من تعطيل جميع أجهزة الحاسوب في مجلس مدينة المقاطعة الأولى بالعاصمة الرومانية بوخارست وهي من أغنى المناطق برومانيا، مقابل طلب دفع فدية بعملة "البيتكوين" لإعادة فتح الشبكة.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن الهجوم الالكتروني وقع هذا الأسبوع من خلال رسالة عبر البريد الالكتروني "إيميل" به فيروس.

وقال عمدة المدينة إن المهاجمين طلبوا مبلغا كبيرا من المال، ولكن فريق تقنية المعلومات بالمجلس تمكن من تحرير حوالي نصف أجهزة الكمبيوتر، معربا عن أمله في أن يتم تشغيل جميع أجهزة الحاسوب بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

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