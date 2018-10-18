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رفع كفاءة 133 محطة قطار يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الخميس"، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.

وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:

قمة الإنجاز بين السيسى وبوتين.. اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وموسكو.

رئيس الوزراء: تحسين بيئة الاستثمار تجذب المزيد من المستثمرين.

إقرار مشروع مصرى فى الجمعية العامة لصالح فلسطين.

الوزراء: 180 ألف حالة إصابة بفيروس سي.. والنسبة الأكبر بين الشباب.

رفع كفاءة 133 محطة قطار بتكلفة 626 مليونًا وتحديث 340 مزلقانًا.

بينما كان أبرز الأخبار العالمية:

ترامب: لن نبتعد عن السعودية ومحتاجون إليها.

مهلة أخيرة لدمشق وحلفائها لإنجاز لجنة الدستور.

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