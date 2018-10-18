سفير مصر في بلجراد يستضيف لقاء محافظ البحر الأحمر والجالية المقيمة في صربيا

استضاف سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلى، حفل استقبال بدار السكن، للوفد السياحى الزائر برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مع الجالية المصرية المقيمة فى صربيا، بحضور السفراء ورؤساء البعثات العربية والأفريقية وأعضاء المنتدى الشبابى لجمعية الصداقة المصرية الصربية.





وعبر "عبد الله"، فى كلمته الافتتاحية عن سعادته بلقاء الجالية المصرية فى صربيا، والسلك الدبلوماسى العربى والأفريقى، عارضًا جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظة البحر الأحمر، ومكانتها فى جذب السياحة الوافدة إلى مصر.





وأكد أن تجربة النجاح التى شهدتها المحافظة هى نموذج يحتذى به على الصعيدين العربى والأفريقى، مبرزا الأنشطة التى شهدتها الزيارة لصربيا التى ستساهم أيضًا فى تعزيز التواجد العربى والأفريقى فى مختلف المجالات.





ولفت السفير عمرو الجويلى إلى أن التواصل بين الجالية المصرية فى صربيا والوطن الأم لابد أن يصب فى صالح دفع جهود التنمية بالمحافظات المحلية، واستقدام الخبرة التى يكتسبها المصريون فى الخارج إلى وطنهم الأم، إضافة إلى توجيه استثماراتهم للمشروعات الجارى تنفيذها خاصة فى مجالات التطوير العمرانى والبنية التحتية. مضيفا أن مصر تحرص على تعزيز التنسيق العربي والأفريقي فى جميع مقار الاعتماد، مشيرًا إلى رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقى فى ٢٠١٩.





وألقى سفير فلسطين لدى صربيا "محمد نبهان" كلمة بصفته عميد السلك الدبلوماسى فى بلجراد رحب فيها باسم الحضور محافظ البحر الأحمر والوفد الزائر، مثمنًا دور مصر الريادى العربى والأفريقى، ومواقفها المساندة للحقوق العربية فى المحافل الدولية.





واختتم السفير عمرو الجويلى تصريحاته قائلا إن حفل الاستقبال جاء في ختام زيارة نشطة قام بها محافظ البحر الأحمر إلى صربيا على رأس وفد سياحى موسع شملت اجتماعات رسمية مع نائبى رئيسة الوزراء وزيرى الخارجية والسياحة والتجارة والاتصالات وكبار المسئولين بوزارة النقل والإنشاءات والبنية التحتية، وشُعبة السياحة بغرفة التجارة والصناعة ومطار نيش الدولى والمجلس النيابى لمدينة "ياجودينا" لعقد اتفاقية توأمة معها.



