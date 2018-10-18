انطلاق دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنيا الأحد القادم

تنطلق الأحد القادم أولى مباريات دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة لعام 2018 /2019 على مستوى محافظة المنيا و ذلك في اطار استيعاب طاقات الشباب وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم.



قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب و الرياضة انه تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل مجموعة تشمل 12 فريقا ، الأولى تشمل : (مدينة العدوة ، سلاقوس ، القيس ، شم القبلية ، دهروط ، ابشاق ، أبو جرج ، مدينة بنى مزار ، ابوان ، مطاى البلد ، نزلة ثابت ، البيهو ) ، و الثانية تشمل : ( دلجا ، تل بنى عمران ، معصرة ملوى ، ابشادات ، دروة ، بنى حسن الشروق ، بنى سعيد ، بنى سعيد ، مدينة المنيا ، سوادة ، تله ، البرجاية ، بلنصورة ) .



يذكر ان الدورى يجرى على مستوى الجمهورية على 3 مراحل الأولى تشارك فيها 19 محافظة منها المنيا و تنطلق 21 اكتوبر و نهائى المحافظة 19 مارس 2019 والمرحلة الثانية يشارك فيها 5 محافظات تبدأ 18 نوفمبر و نهائى المحافظة 13 مارس و الثالثة تشمل 3 محافظات وتنطلق 19 ديسمبر و تنتهى 4 مارس 2019 .