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محافظات

انطلاق دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنيا الأحد القادم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
ايمن رياض
تنطلق الأحد القادم أولى مباريات دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة لعام 2018 /2019 على مستوى محافظة المنيا و ذلك في اطار استيعاب طاقات الشباب وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم.

قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب و الرياضة انه تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل مجموعة تشمل 12 فريقا ، الأولى تشمل : (مدينة العدوة ، سلاقوس ، القيس ، شم القبلية ، دهروط ، ابشاق ، أبو جرج ، مدينة بنى مزار ، ابوان ، مطاى البلد ، نزلة ثابت ، البيهو ) ، و الثانية تشمل : ( دلجا ، تل بنى عمران ، معصرة ملوى ، ابشادات ، دروة ، بنى حسن الشروق ، بنى سعيد ، بنى سعيد ، مدينة المنيا ، سوادة ، تله ، البرجاية ، بلنصورة ) .

يذكر ان الدورى يجرى على مستوى الجمهورية على 3 مراحل الأولى تشارك فيها 19 محافظة منها المنيا و تنطلق 21 اكتوبر و نهائى المحافظة 19 مارس 2019 والمرحلة الثانية يشارك فيها 5 محافظات تبدأ 18 نوفمبر و نهائى المحافظة 13 مارس و الثالثة تشمل 3 محافظات وتنطلق 19 ديسمبر و تنتهى 4 مارس 2019 .

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