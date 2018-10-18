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محافظات

زراعة المنوفية: توزيع 935 طن يوريا و 775 طن نترات على المزارعين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
مروة فاضل
اعلن الدكتور حمدي السيد جامع وكيل وزارة الزراعة،بمحافظة المنوفية، أنه تم الإنتهاء من توزيع 935 طن يوريا وكذلك تم توزيع 775 طن نترات بزمام المحافظة ( إتمان – إصلاح).

واضاف، جامع بأن أرصدة الأسمدة متوافرة بالجمعيات الزراعية والتي بغلت (17271) طن يوريا وكذلك كمية (5869) طن نترات وذلك حتي 15 من أكتوبر 2018.

من جانبه أكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة الدورية في توزيع الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة ، مشيرًا إلي أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الإستراتيجية والخضر والفاكهة .

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