محافظ الغربية يدشن مبادرة شاملة لدعم وتطوير التكتلات الاقتصادية..ويبدأ بقطاع الكتان لوضع حلول جذرية للتحديات وتعظيم القيمة الاقتصادية للمحصول

أطلق اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مبادرة لدعم وتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتذليل التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من المزايا الإنتاجية التي تتمتع بها المحافظة، وتعزيز دور التكتلات في دعم الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع كبار مزارعي ومصنعي وتجار الكتان بالمحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، حيث تم تدشين مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظة الغربية – الكتان نموذجًا – باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي تتميز بها المحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تضم 66 تكتلًا اقتصاديًا تمثل وحدات اقتصادية متكاملة تقدم منتجات متنوعة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن هذه التكتلات تعمل كمصانع طبيعية للإبداع والإنتاج، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء ضم جميع المعنيين بملف الكتان بالمحافظة، في إطار السعي لمناقشة التحديات القائمة ووضع حلول واقعية لتذليل العقبات أمام المزارعين والمصنعين، بما يدعم هذا التكتل الاقتصادي المهم ويعزز مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأوضح أن محافظة الغربية تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في زراعة الكتان خلال موسم 2025/2026، بإجمالي مساحة تبلغ 54,338 فدانًا، لافتًا إلى أن المحصول يمثل قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يتم تصدير أليافه إلى عدد من الدول من بينها الصين وبلجيكا وفرنسا، بينما تُستخدم بذوره في إنتاج زيت الكتان والكُسْب عالي البروتين المستخدم في الأعلاف.

وأشار المحافظ إلى أن صناعة الكتان تتركز في مراكز زفتى وسمنود وطنطا، فيما تتصدر قرى شبراملس وكفر ششتا والعزيزية وكفر العزيزية وميت هاشم زراعة وتصنيع الكتان بالمحافظة، مؤكدًا أن تطوير هذه الصناعة سيحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي.

وخلال الاجتماع فتح المحافظ حوارًا مفتوحًا واستمع إلى التحديات التي تواجه القطاع، من بينها الحاجة إلى إنشاء معاطن جديدة لتعطين الكتان لاستيعاب حجم الإنتاج، مؤكدًا على عدم التعدي على الأراضي الزراعية، إلى جانب أهمية إنشاء مصانع جديدة لاستيعاب الخام الناتج من عمليات التعطين، والعمل على استكمال حلقات التصنيع من خلال إنشاء مصانع لغزل ونسيج الكتان، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمحصول.

كما تناول اللقاء ظاهرة حرائق الكتان في مواقع التخزين خلال موسم الحصاد السابق، حيث تم استعراض حزمة من الإجراءات الاستباقية للحد من تلك الظاهرة، من بينها إلزام أصحاب الشون بتوفير معدات الإطفاء وخراطيم المياه وماكينات الري، إلى جانب تمركز معدات الإغاثة وسيارات المياه والحماية المدنية بالقرب من مناطق التخزين لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

واستمع المحافظ أيضًا إلى عرض من رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت حول إمكانات الشركة ودورها في دعم الصناعة، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المعاطن بالشركة لاستيعاب كميات أكبر من المحصول، بما يحد من إقامة معاطن مخالفة على الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي خلال الاجتماع أن المحافظة حريصة على إزالة جميع العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير زراعة وصناعة الكتان وتعظيم قيمته الاقتصادية، بما يدعم المزارعين ويعزز فرص التصدير ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.