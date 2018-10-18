مدير إينتوريست: استئناف السياحة الروسية لمصر يقلل الطلب على تركيا في 2019

قال المدير التنفيذي لشركة السياحة الروسية (إينتوريست) سيرجي تولشين، إن الشهور الأولى بعد استئناف الرحلات السياحية لمصر ستشهد تغييرات في توجهات السياح الروس من تركيا إلى مصر".



وأضاف تولشين - في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - ، أن الكثير من شركات السياحة الروسية رجحت أن يؤدي استئناف الرحلات السياحية الروسية للمنتجات المصرية إلى انخفاض الطلب على المنتجعات التركية من قبل الروس في الموسم السياحي لعام 2019".



وترى غالبية شركات السياحة الروسية أن استئناف الرحلات العارضة "الشارتر" مع مصر قبل حلول العام الجديد سيؤثر على حجوزات السياح الروس إلى تركيا.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أمس الأربعاء أنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بالكامل، مشيرا إلى أن مصر تقوم بكل ما يلزم لضمان الأمن في مجال الطيران، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي مشاكل رحلات الطيران العارض إلى الوجهات السياحية الشهيرة في الغردقة وشرم الشيخ، متوقعا عودة هذه الرحلات قريبا.