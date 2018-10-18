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أخبار العالم

معلومات لا تعرفها عن سوار الذهب وعلاقته بـ قطر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
سمر صالح
توفى الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، اليوم الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض، عن عمر ناهز 83 عاما.

والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب من مواليد مدينة الأبيض السودانية عام 1935 وهو الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

واستلم سواار الذهب السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

وسلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها آنذاك الصادق المهدي، وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس أمنائها.

وبعد أن تم إبعاد سوار الذهب عن الخدمة تعسفيا في عام 1972 ميلادي، أرسل لدولة قطر وعمل بها مستشارا للشئون العسكرية عند الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حاكم قطر آنذاك. وكان بمثابة قائد للجيش والشرطة، وهو أول من فرز الأرقام العسكرية وحدد أرقاما منفصلة للشرطة - وأرقاما أخرى للجيش - ومن ثم قام باستبدال الزي العسكري والبزات العسكرية ببزات جديدة وتحديد كل سلاح على حدة بفصل الجيش عن الشرطة وتأسيس كيانين مستقلين هما شرطة قطر والقوات المسلحة القطرية.

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