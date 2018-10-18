معلومات لا تعرفها عن سوار الذهب وعلاقته بـ قطر

توفى الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، اليوم الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض، عن عمر ناهز 83 عاما.





والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب من مواليد مدينة الأبيض السودانية عام 1935 وهو الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.





واستلم سواار الذهب السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.





وسلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها آنذاك الصادق المهدي، وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس أمنائها.



