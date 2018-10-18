مؤشرات تنبئ بإلغاء مهرجان القاهرة تكريم المخرج الفرنسى لميوله الإسرائيلية

تحسم إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الجدل المثار حول تكريم المخرج الفرنسى كيلود ليلوش والذى يحمل بعض الميول الصهيوينة وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة وان كانت المؤشرات الأولى تنبئ عن تراجع مهرجان القاهرة عن تكريمه وذلك بعد حالة الهجوم التى تعرض لها المهرجان خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد من السينمائيين والمبدعين الرافضين لتكريم أى من المبدعين الذين يميلون إلى إسرائيل سواء من قريب أو بعيد.





وتداول رواد السوشيال ميديا بيانًا منسوبًا لمهرجان القاهرة وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، يؤكدون من خلاله أنهم تابعوا عن كثب وعلى مدار الساعة لكل من حركة السينمائيين والمثقفين على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص ما أعلنه المهرجان بشأن تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله.





وأكد البيان، أن المهرجان ملتزم بدوره الإنساني قبل الفني والسياسي، ويؤمن بمسيرة طويلة كان موقف المهرجان واضحًا خلالها تجاه دعم القضية الفلسطينية والشعوب العربية بشكل عام، مشددا على أنه نتيجة الدعوة، التي أطلقتها اللجنة الاستشارية العليا بعد اجتماع عاجل الأربعاء الماضي، تلقى فورًا العديد من المواد المهمة، وعلى رأسها ما يتعلق بزيارة قام بها المخرج لإسرائيل عام 1990 لأسباب غير فنية.. هذه الزيارة لم تكن معروفة أو مثارة قبل عقد الاجتماع، وتختلف كثيرًا في سياقها وأغراضها عن أي زيارة فنية أو ثقافية اعتاد أغلب الفنانين العالميين القيام بها لإسرائيل.





تابع البيان: "بناءً عليه، ونظرًا لما يبثه الأمر من شك حيال استحقاق كلود ليلوش لتكريم مرتبط بالقيم الراسخة لمهرجان القاهرة السينمائي، وبالرغم من تقديرنا له على المستوى الفني واعترافنا بقيمته كمبدع، إلا أننا رأينا أن من الأفضل إلغاء تكريمه بجائزة تحمل اسم فاتن حمامة نظرًا لمواقفه السياسية".



