مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

تنطلق غدا بطولة إفريقيا للأندية الأبطال المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الجارى والتى شتهد مشاركة الأهلى والزمالك .
ويقع الزمالك ضمن فرق المجموعة الثانية وتضم معه أندية المجمع البترولى الجزائرى والرجاء المغربى وبيتروسبورت الجابونى وجى إس كيه الكونغولى.
فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: الأهلي المصرى وفونيكس الجابونى وفاب ياوندى الكاميرونى ورد ستار الإيفوارى وUSFAS المالى.
ننشر جدول مباريات الأهلي والزمالك بدور المجموعات:
19 أكتوبر:
الأهلي × فاب (2 ظهرا)
20 أكتوبر:
الزمالك × بتروسبورت (4 عصرا)
21 أكتوبر:
الزمالك × المجمع البترولي (6 مساء)
الأهلي × رد ستار (8 مساء)
22 أكتوبر:
الزمالك × جي آس كيه (4 عصرا)
الأهلي × يو إس إف آيه (6 مساء)
24 أكتوبر:
الأهلي × فوينيكس (2 ظهرا)
الزمالك × الرجاء (4 عصرا)
25 أكتوبر: مباريات ربع النهائي
26 أكتوبر: نصف النهائي
27 أكتوبر: تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
28 أكتوبر: المباراة النهائية