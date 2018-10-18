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رياضة

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:27 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى

تنطلق غدا بطولة إفريقيا للأندية الأبطال المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الجارى والتى شتهد مشاركة الأهلى والزمالك .

ويقع الزمالك ضمن فرق المجموعة الثانية وتضم معه أندية المجمع البترولى الجزائرى والرجاء المغربى وبيتروسبورت الجابونى وجى إس كيه الكونغولى.

فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: الأهلي المصرى وفونيكس الجابونى وفاب ياوندى الكاميرونى ورد ستار الإيفوارى وUSFAS المالى.

ننشر جدول مباريات الأهلي والزمالك بدور المجموعات:

19 أكتوبر:

الأهلي × فاب (2 ظهرا)

20 أكتوبر:

الزمالك × بتروسبورت (4 عصرا)

21 أكتوبر:

الزمالك × المجمع البترولي (6 مساء)

الأهلي × رد ستار (8 مساء)

22 أكتوبر:

الزمالك × جي آس كيه (4 عصرا)

الأهلي × يو إس إف آيه (6 مساء)

24 أكتوبر:

الأهلي × فوينيكس (2 ظهرا)

الزمالك × الرجاء (4 عصرا)
25 أكتوبر: مباريات ربع النهائي
26 أكتوبر: نصف النهائي
27 أكتوبر: تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
28 أكتوبر: المباراة النهائية

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