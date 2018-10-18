الحركة الوطنية تعلن خليفة الفريق شفيق .. الأحد المقبل

عقدت الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية، اجتماعًا برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب بالإنابة والدكتور احمد الضبع الامين العام اجتماعًا مع أعضاء المؤتمر العام وأمناء الحزب بالمحافظات، وذلك استعدادًا للمؤتمر العام المقرر عقده في ٢٦ من شهر أكتوبر الجاري وقدم أمناء الحزب بالمحافظات تزكيات أعضاء المؤتمر العام للمرشح الذي يرونه مناسبًا لتولي رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة خلفًا للفريق احمد شفيق.





وناقش الدكتور أحمد الضبع الأمين العام للحركة الوطنية مع أعضاء الأمانة العامة، الترتيبات الإدارية والتنظيمية للمؤتمر وإجراءات تسجيل الحضور وطريقة الانتخاب والتصويت وتسليم كشوف الحضور ، مشددًا على أن انعقاد المؤتمر فارق في تاريخ الحزب وسيحضره ١٠٠ رئيس حزب وعدد من الشخصيات العامة ونواب في مجلس النواب.





وأشار الضبع إلى أن الحزب سيبدأ مرحلة جديدة من عمرة السياسي وأن التوجه العام والسياسة العامة للحزب خلال المرحلة المقبلة ترتكن إلى مجموعة من المحاور الرئيسيّة أهمها دعم الدولة ودعم أجهزتها ودعم القيادة السياسية في خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي وهدفنا عمل حراك في المشهد السياسي.



