معرض لوحات فنية لطلاب تربية نوعية عين شمس ضمن فعاليات عظيمة يا مصر

شاركت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، خلال فعاليات احتفال الجامعة بالذكرى ٤٥ لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى أقيمت بعنوان عظيمة يا مصر، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، كأولى فعاليات الموسم الثقافى والفنى للجامعة خلال العام الجامعى الجديد.



وتفقدت د. أمانى حنفى عميد الكلية، ود. سالى شبل وكيل الكلية، معرضا للوحات الفنية لطلاب الكلية، والذى تجسد لوحاته انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء أركان حرب الدكتور محمود خلف، وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة، ود.هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي ود. هالة خلف استاذ مساعد التاريخ القديم و مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية، وسهيل حمزة أمين مساعد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات .



وأضافت حنفي، أن الكلية شاركت بمعرض للوحات الفنية فى فعاليات احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أقيمت بانوراما أكتوبر بعنوان" ذاكرة أكتوبر " وتضمن المعرض ما يزيد على 50 لوحة شارك فى رسمها ما يزيد على 40 طالبا، كما شارك كورال الكلية بحفل غنائي ضمن فعاليات الاحتفالية ذاتها وقد اشاد جميع الحضور بجهود الكلية والطلاب.