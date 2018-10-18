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أخبار العالم

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:11 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رشا عبد الوهاب
في أول تعليق له على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمريكا مسئولية ما حدث لخاشقجي لأنه كان يقيم بالولايات المتحدة.

وقال بوتين، اليوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وتابع أن اختفاء خاشقجي أمر مؤسف بالقطع لكننا بحاجة لفهم ما حدث.

وجاء تصريح بوتين خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي".

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