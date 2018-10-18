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توك شو

العمدة: الشراكة المصرية الروسية تنعكس إيجابيا على أمننا القومي.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:28 م
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
توك شو
قال اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عضو المجلس المصري للشؤون الخاريجية، إن الوصول لشراكة كاملة بين مصر وروسيا، ينعكس بالإيجاب على الأمن القومي المصري.

وتابع "العمدة" خلال لقائه عبر فضائي "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، أن هناك شراكة سياسية بين الدولتين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الخارجية المصري ونظيره الروسي، وهناك شراكة اقتصادية كبيرة، حيث إن هناك الكثير من الاستثمارات الروسية المباشرة وغير المباشرة في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي على أن يكون عام 2020 عاما ثقافيا فيما يخص الشراكة بين البلدين.

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