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حوادث

ضبط عصابة سرقة المتاجر بأسيوط

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:31 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قيام كلٍ من عصام ع. ف- مسجل خطر-34 سنه، مقيم بدائرة القسم، وأيمن ع. ت- 27 سنة، مقيم بدائرة الفتح، سبق اتهامه فى 25 قضية "سرقة"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار و18 قرصا مخدرا والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

بمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ممارسة نشاطهما الإجرامى والسلاح النارى بقصد الدفاع و المادة المخدرة بقصد التعاطى، وأقرا بارتكاب سرقة مبلغ "81ألف جنيه من صيدلى و صاحب شركة أدوية، وأرشدا عن مبلغ "61,150 " ألف جنيه وعدد "42" علبة بلاستيك بداخلها عدد"43" قلما -"43" ساعة يد، وبعرض المسروقات على المجنى عليه تعرف عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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