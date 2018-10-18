وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لكرة الصالات بتتويجه ببرونزية أوليمبياد الشباب

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة القدم للصالات بعد فوزه على نظيره الارجنتيني صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة ٥/ ٤ بعد مباراة ماراثونية قوية، إستطاع خلالها منتخب مصر بفضل اللاعبين والقيادة الفنية إقصاء منتخب التانجو.



وقال وزير الشباب والرياضة إن ما تحقق إنجاز تاريخي لكرة القدم للصالات، معربا عن فخره بشباب مصر الأبطال في مختلف الالعاب الرياضية التى شاركت في منافسات أولمبياد الشباب بالارجنتين.



كان المنتخب الأرجنتين، تقدم على نظيره المصري في بداية الشوط الأول بنتيجة ٣-صفر ولكن شباب الفراعنة استطاعو التعادل خلال أحداث الشوط الثاني والفوز بالمباراة.