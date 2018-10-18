الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقته السنوية للتصوير وصف مصر الحديثة

أعلن وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الخميس، عن إطلاق مسابقته السنوية ⁧‫الحادية عشر للتصوير الفوتوغرافي للهواة بعنوان "وصف مصر الحديثة"، وذلك بمناسبة مرور 210 سنوات على صدور كتاب "وصف مصر".



يأتي ذلك في إطار احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى الـ 210 لصدور كتاب "وصف مصر" والذي أصدرته لجنة العلوم والفنون في مصر (المجمع العلمي المصري) في عام 1809، والذي وثّق الحياة في مصر من مختلف جوانبها الثقافية و البيئية والجغرافية، ويعتبر علامة مميزة في تاريخ التعاون الثقافي الممتد بين مصر وأوروبا، كما أنه من ضمن أهم الدراسات التاريخية في تاريخ مصر الحديث.



وذكر الوفد أن آخر موعد للتقديم للمسابقة سيكون السابع عشر من نوفمبر القادم.



وتعتبر المسابقة تقليد يحرص عليه الاتحاد الأوروبي كجزء من دوره في دعم الثقافة وتشجيع المواهب بجانب تسليط الضوء على الأنشطة المختلفة التي يقوم بها في مصر.



ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال عنوان المسابقة هذا العام إلى إعادة تسجيل حياة المصرين في القرن ال 21، لكي تكون مرجعا للأجيال القادمة كما هو حال كتاب "وصف مصر" ووجه الاتحاد الأوروبي الدعوة لجميع المصورين الهواة للمشاركة في تسجيل مختلف جوانب الحياة اليومية في مصر لإيمانه بثراء الثقافة المصرية بالعديد من الملامح الفريدة التي تستحق التسجيل.



ويتم اختيار الصور على أساس مدى إظهارها لنمط الحياة المعاصرة في مصر؛ سواء من خلال توضيح طبيعة الأعمال والحرف الحالية، أو وسائل الموصلات وشكل العلاقات بين أفراد الأسرة وموضوع هذا العام يتسم بالثراء في المضمون والمحتوى بصورة تشجع كافة المشاركين على الإبداع في التقاط الصور المختلفة التي تعكس كافة أوجه الحياة في مصر. وتسهيلا على المشاركين هذا العام، فسيتم تلقي المشاركات إلكترونيا.



يذكر أن مسابقة الاتحاد الأوروبي في مصر للتصوير الفوتوغرافي للهواة تنظم سنويا منذ عام 2008. وقد شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 140 شخص، وكانت المسابقة تحت عنوان "الوجهات المفضلة في مصر".



‫ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز. كما ينظم الاتحاد الأوروبي معرضا لأفضل ثلاثين صورة، بالإضافة إلى طباعة الصور الـ 12 الأولى على تقويم عام 2019 لوفد الاتحاد الأوروبي.‬