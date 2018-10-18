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حوادث

حبس سيد البنا 15 يوًما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:00 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهم سيد البنا 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


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