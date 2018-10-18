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ثقافة

الصين أول ضيف شرف لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
رويترز
وقع اختيار ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي على الصين لتكون ضيف شرف الدورة الرابعة التي تنطلق الأسبوع القادم في مصر بمشاركة عشرات الخطاطين والفنانين التشكيليين من نحو 30 دولة.

واختيار ضيف شرف هو تقليد جديد استحدثه الملتقى الذي ينظمه سنويا صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي.

وقال الكاتب محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "في تقليد هو الأول في هذه الدورة تكون لدينا دولة هي ضيف الشرف، وسيكون معنا في الملتقى ثلاثة من كبار الخطاطين الصينيين الذين سيأتون ومعهم أعمالهم الخاصة".

وأضاف "حرصنا على اختيار دولة ليست إسلامية ولا عربية حتى نؤكد على عالمية الخط العربي ونوضح إلى أي مدى امتدت فنون الخط العربي حتى وصلت دولا بعيدة جغرافيا".

يشارك في الملتقى 56 خطاطا من مصر و48 من خارجها يمثلون 27 دولة منها الإمارات والجزائر والمغرب والسعودية والكويت وتونس وسوريا وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والهند وباكستان ونيجيريا وإيطاليا وبريطانيا.

وتحمل الدورة الجديدة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي اسم الشاعر والروائي والخطاط سيد إبراهيم (1897-1994) الذي أصدر العديد من المؤلفات وتتلمذ على يديه عدد من الخطاطين المصريين والعرب البارزين في القرن العشرين. ويعرض الملتقى 53 لوحة من أعمال الفنان الراحل في معرض يصفه المنظمون بأنه "أكبر معرض استعادي للفنان سيد إبراهيم".

كما يكرم الملتقى في دورته الرابعة الفنانين محمد رطيل وخليفة الشيمي من مصر وكذلك المغربي محمد عبد الحفيظ خبطة والإماراتي عبد العزيز المسلم.

ويشمل برنامج الملتقى تنظيم ندوة علمية تقام على مدى ثلاثة أيام تناقش نحو 30 بحثا عن (دور المدرسة والمعلم والأسرة في تعلم وتنمية مهارات الخط العربي) و(العلاقة بين الخطوط الطباعية والخطوط التقليدية) و(خطوط أغلفة الكتب) و(تزوير الخطوط بين الفن والقانون) و(المعالجات التشكيلية الجدارية المجردة للخط العربي).

وتقام الدورة الرابعة في الفترة من 23 أكتوبر تشرين الأول إلى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بقصر الفنون في ساحة الأوبرا بينما تُعقد الندوة العلمية أيام 24 و25 و26 أكتوبر تشرين الأول في سينما الهناجر.
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