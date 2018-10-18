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شاهد.. محمود الليثى يدخل فى نوبة بكاء ويكشف بدايته الفنية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:43 م
بكاء محمود الليثى
بكاء محمود الليثى على الهواء
حمزة شعيب
دخل محمود الليثى، فى نوبة بكاء خلال حديثه عن اللحظات الأولى من دخوله المجال الفنى والتدريب على التمثيل.

وقال الليثى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم" المذاع على فضائية "سى بى سى": " قصة دخولى المجال الفنى يمكن وضعها فى فيلم.. كنت مهندس مدير مشروع وتقدمت بطلب أجازة من العمل من أجل حلم التمثيل.. وكان لدى حلمى النزول من الإسماعيلية للقاهرة عشان امثل وقضيت فترة ما بين القاهرة والإسماعيلية".

وأوضح محمود الليثى، أن جميع الاموال التى دبرها من وظيفته كمهندس تم انفاقها على حلمه لدخول مهنة التمثيل، ووصل الأمر إلى عدم تناول الطعام لمدة يومين، متابعًا: "كنت بأكل واحدة اندومى كل يومين عشان مفيش فلوس أو دخل".

ولفت إلى انه استقر على السكن فى شقة بمحافظة الجيزة مع ثلاثة أفراد آخرين بسبب الظروف المالية والمعيشية، وكان يكرر مشواره على قدميه من الجيزة إلى دار الأوبرا، مؤكدا ان اسرته كانت ترسل له مبلغ مالى، ورغم انه لا يكفى أصر على استكمال المشوار والمغامرة دون تنبيه أسرته للحالة المعيشية الصعبة.
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