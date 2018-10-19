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أخبار العالم

الأكوادور تطرد سفير فنزويلا من أراضيها بسبب تصريحات مسيئة لرئيسها

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
طردت الأكوادور سفير فنزويلا لديها، بعد تصريحات نطقها وزير فنزويلي، مسيئة للرئيس الإكوادوري، لينيين مورينو.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن وزير الاتصالات الفنزويلي، خورجي رودريجيز، وصف الرئيس الإكوادوري، بالكذاب.

وقامت الإكوادور عقب هذه التصريحات بطرد سفير فنزويلا، بينما ردت هذه الأخيرة بتوجيه أوامر لأكبر دبلوماسية إكوادورية على أراضيها بمغادرة البلاد.

ونشرت الخارجية الإكوادورية بيانا قالت فيها إنها طردت السفير الفنزويلي، كما طلبت من القائمة بالأعمال في سفارتها في كراكاس، بالعودة للتشاور.
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