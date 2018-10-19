التخطيط تنشر خدمات الشهر العقاري المتاح لها السداد الإلكتروني على بوابة الحكومة

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافا يشير إلى خدمات الشهر العقاري المتاح السداد الإلكتروني لها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg.



وتشير الصفحة أن تلك الخدمات تتمثل في الحصول على صورة رسمية من عقد مشهر، الحصول على شهادة تصرفات عقارية سلبية أو إيجابية، الاستعلام عن موقف اشهار محرر.

أما بالنسبة للخدمات الجاري تطويرها على بوابة الحكومة المصرية تمهيدا لإطلاقها على موقع البوابة قبل معرض Cairo ICT القادم، فهي خدمات الحصول على صورة من كتاب دوري، الحصول على صورة من منشور فني، الحصول على صورة من منشور مالي، الحصول على صورة رسمية من مرفقات المحررات المشهرة.



من جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن إتاحة السداد الالكترونى لمثل تلك الخدمات يأتي فى إطار حرص وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة والتى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.



كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، حيث كان يتم اتخاذ العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن.

