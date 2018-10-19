ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التخطيط تنشر خدمات الشهر العقاري المتاح لها السداد الإلكتروني على بوابة الحكومة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
السعيد
السعيد
آية الجارحى
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافا يشير إلى خدمات الشهر العقاري المتاح السداد الإلكتروني لها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg.

وتشير الصفحة أن تلك الخدمات تتمثل في الحصول على صورة رسمية من عقد مشهر، الحصول على شهادة تصرفات عقارية سلبية أو إيجابية، الاستعلام عن موقف اشهار محرر.
أما بالنسبة للخدمات الجاري تطويرها على بوابة الحكومة المصرية تمهيدا لإطلاقها على موقع البوابة قبل معرض Cairo ICT القادم، فهي خدمات الحصول على صورة من كتاب دوري، الحصول على صورة من منشور فني، الحصول على صورة من منشور مالي، الحصول على صورة رسمية من مرفقات المحررات المشهرة.

من جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن إتاحة السداد الالكترونى لمثل تلك الخدمات يأتي فى إطار حرص وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة والتى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، حيث كان يتم اتخاذ العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط سائق هارب من حكم مؤبد فى قضية مخدرات

السيطرة على حريق بمخبز آلى بسبب ماس كهربائى

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط.. فيديو

شاهد.. روبوت يقدم شهادة أمام مجلس العموم في بريطانيا

أحمد زاهر يواصل تصوير فيلم زنزانة 7

باكستان: رئيس الوزراء سيشارك في المؤتمر الاستثماري بالسعودية

اكتشاف حفريات ديناصورات في منطقة منغوليا شمالي الصين

رحمة تجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهم إلكترونيا

حبس سيدة حاولت خطف طفل بالمرج 4 أيام

في ذكرى الاحتفال بالمولد الإبراهيمي.. تعرف على نشأة وكرامات قطب الأقطاب.. مدينة دسوق تتزين لاستقبال نصف مليون زائر من محافظات الجمهورية.. والأوقاف: خطة دعوية لنشر القيم الأخلاقية ومحاربة الفكر المنحرف

التعليم تمنع المدارس من عقد امتحانات أعمال سنة شهرية لطلاب أولى ثانوي

برلمانية تطالب بترجمة دليل المستثمر لأكثر من لغة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو
حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو
برلمانية تطالب بترجمة دليل المستثمر لأكثر من لغة..فيديو
درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟