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أخبار العالم

مواقف محرجة وتصرفات غير لائقة لأردوغان في مولدوفا.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:05 ص
أردوغان يسقط نائما
أردوغان يسقط نائما في مؤتمر صحفي
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد مع نظيره المولدوفي إيجور دودون مؤتمرًا صحفيًا أمس في ختام زيارة رسمية إلى مولدوفا استغرقت يومين.

وأضافت الوكالة أن أردوغان راح يتصرف بغرابة أثناء حديث نظيره المولدوفي في المؤتمر، فتارة ينشغل بترتيب ورقة موضوعة أمامه والكتابة عليها، وتارة يعدل وضع الميكروفون أمامه شاردًا، وكان ينظر إلى الأسفل معظم الوقت.

وسجلت عدسات الكاميرات لحظات سقط فيها أردوغان في غفوة بينما يتحدث دودون إلى الصحفيين، حيث أغلق عينيه ببطء وأطرق برأسه إلى الأسفل.
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