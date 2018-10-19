فستان الأميرة مارجريت جزء من أكبر معرض لـ كريستيان ديور.. صور

تستعد دار الأزياء الفرنسية "ديور" إلى تنظيم أكبر معرض في المملكة المتحدة، لعرض الفساتين والأزياء المميزة للمصمم كريستيان ديور، وسيكون من ضمنها أجمل فستان ارتدته الأميرة مارجريت، الشقيقة الصغرى للملكة إليزابيث الثانية.



ويتصدر العرض التقديمي، صورة للأميرة مارجريت وهي ترتدي فستان أبيض، وتجلس على أريكة باللون الوردي، وتم التقاطها لها في عيد ميلادها الحادي والعشرين، وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.



وسيعرض أيضا مجموعة من الفساتين من دار أزياء ديور، والتي ارتدتها الممثلة جنيفر لورنس، والمؤلفة نانسي ميتفورد، وراقصة الباليه مارجوت فونتين، وهن مجموعة قليلة من النساء اللواتي يرتيدين ملابس من دار الأزياء الفرنسية على مدار تاريخها الذي يبلغ 71 عاما.



ويعد هذا أكبر معرض لـ "ديور" في المملكة المتحدة، ويضم أكثر من 200 فستان، وكل قطعة مصنوعة باليد، بالإضافة إلى عرض الأزياء والملحقات التي استخدمت في تصوير الأفلام، كالعطور القديمة والمكياج الأصلي، والصور الفوتوغرافية للأزياء والكواليس بها، أما فستان الأميرة مارجريت الذي صممه كريستيان ديور بنفسه، فسيعود إلى متحف لندن مجددا بعد عرضه.



