الإسماعيلى يتحدى بيراميدز فى أول ظهور رسمى لـ فييرا..الليلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلى نظيره بيراميدز على استاد الإسماعيلية في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11 لمسابقة الدوري العام.





وتعد المباراة صعبة للفريقين خاصة أن الإسماعيلى يقدم عروضا متواضعة من بداية الموسم أدت الى إقالة مدربه الجزائرى خير الدين مضوى وتعيين البرازيلى جورفان فييرا الذى يظهر لأول مرة رسميا مع الدراويش فى لقاء بيراميدز .



