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رياضة

الإسماعيلى يتحدى بيراميدز فى أول ظهور رسمى لـ فييرا..الليلة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلى نظيره بيراميدز على استاد الإسماعيلية في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11 لمسابقة الدوري العام.

وتعد المباراة صعبة للفريقين خاصة أن الإسماعيلى يقدم عروضا متواضعة من بداية الموسم أدت الى إقالة مدربه الجزائرى خير الدين مضوى وتعيين البرازيلى جورفان فييرا الذى يظهر لأول مرة رسميا مع الدراويش فى لقاء بيراميدز .

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 16 نقطة ويأمل فى مواصلة منافسة الإنتاج الحربى 18 والزمالك 17 على قمة المسابقة.
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