هداية ملاك تهزم بطلة آسيا في الجائزة الكبرى للتايكواندو وتتأهل لدور الـ16

حققت هداية ملاك فوزا عظيما على منافستها بطلة الصين وآسيا، بنتيجة 11-6، لتتأهل الى دور الـ 16 في الجائزة الكبرى للتايكواندو بانجلترا خلال الفترة من 19 و حتى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة المنتخب الوطني الأول.



وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين (4 لاعبات ولاعبين) وهم: نور حسين (-49 كجم)، رضوى رضا (-57 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم، هداية ملاك (-67 كجم)، و معاذ نبيل (-58 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم).



ويقود الفريق فنيًا كابتن أسامة السيد وكابتن محمد مجدي. ويرأس البعثة محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.