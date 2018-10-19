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رياضة

هداية ملاك تهزم بطلة آسيا في الجائزة الكبرى للتايكواندو وتتأهل لدور الـ16

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
محمد سمير
حققت هداية ملاك فوزا عظيما على منافستها بطلة الصين وآسيا، بنتيجة 11-6، لتتأهل الى دور الـ 16 في الجائزة الكبرى للتايكواندو بانجلترا خلال الفترة من 19 و حتى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة المنتخب الوطني الأول.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين (4 لاعبات ولاعبين) وهم: نور حسين (-49 كجم)، رضوى رضا (-57 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم، هداية ملاك (-67 كجم)، و معاذ نبيل (-58 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم).

ويقود الفريق فنيًا كابتن أسامة السيد وكابتن محمد مجدي. ويرأس البعثة محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.
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