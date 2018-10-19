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مرأة

خل التفاح مفتاح للبشرة المثالية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:03 م
خل التفاح
خل التفاح
اسماء محمد
خل التفاح لديه العديد من الفوائد التى تساعد في تحسين جمال البشرة والوجه فهو يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وبه فيتامينات تساعد على تفتيح البشرة.

وعرض موقع "bold sky " الهندي، طريقة سهلة لتحضير وصفة زيت الزيتون وخل التفاح واستخدامها.

مكونات وصفة التفتيح:

¼ كوب من خل التفاح
½ كوب من زيت الزيتون
¼ كوب من الماء

طريقة التحضير والاستخدام:
-قومى بتخفيف ¼ كوب من خل التفاح بكمية متساوية من الماء.
-ضيفي ½ كوب من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدًا.
-ضعي هذا المستحضر على وجهك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف تماما.
-في وقت لاحق يمكنك غسل وجهك بالماء العادي.
-يمكنك تخزين الفائض من هذا المزيج في الثلاجة لاستخدامه لاحقًا.
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