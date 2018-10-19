وزير الآثار: مصر بلد التسامح والحضارة والتعايش

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن مصر بلد التسامح والحضارة والتعايش بما تضمه من آثار من مختلف العصور.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير بدير سانت كاترين مع سفراء وممثلي نحو 15 سفارة عربية وأجنبية بالقاهرة في إطار ملتقى السلام العالمي بسانت كاترين.



وشرح للوزير للضيوف ما يتضمنه الدير، وأنه رمز للأديان.. فيما أبدى السفراء إعجابهم بالحضارة المصرية.



ووجه الوزير الشكر والتحية للضيوف، مرحبا بهم في مصر.