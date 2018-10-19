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رياضة

أليجري يعلن عن قائمة يوفنتوس لمواجهة جنوى

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن المدير الفني ليوفنتوس، ماسيمليانو أليجري، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة جنوى، غدًا السبت، في إطار الجولة التاسعة من عمر الكالتشيو.

ويغيب سامي خضيرة عن القائمة، ويرافقه ليوناردو سبينازولا، فيما يعود ماتيا دي تشيليو.

وعاد دوجلاس كوستا مرة أخرى بعد الإصابة، والإيقاف الذي فُرض عليه بعد واقعة البصق.

وجاءت قائمة اليوفي على النحو التالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو.
خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، المهدي بنعطية، ساندرو، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني.
خط الوسط: بيانيتش، بليز ماتويدي، إيمري كان، بنتانكور.
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، كوادرادو، ماندزوكيتش، كين، برنارديسكي.
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