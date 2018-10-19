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رياضة

عصام عبدالفتاح يوضح حقيقة إيقاف حكم مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
يسري غازي
نفى عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة إيقاف الحكم الدولى طارق مجدى.

كانت أنباء أشارت إلى أن لجنة الحكام تدرس إيقاف طارق مجدى الذى شارك حكما إضافيا ضمن الطاقم التحكيمى بقيادة محمد الحنفى لإدارة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز التى انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد فى الجولة الحادية عشر بالدورى الممتاز.

وقال عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن إيقاف طارق مجدى عار تماما من الصحة.

لفت عبد الفتاح إلى أن طاقم حكام لقاء الإسماعيلي وبيراميدز نجحوا في الخروج باللقاء إلى بر الأمان، مشيرا إلى تميز الطاقم بقيادة محمد الحنفى فى إدارة المباراة واستحقوا الإشادة والتميز.

يذكر أن لاعبى بيراميدز اعترضوا على احتساب ركلة جزاء لصالح اللاعب التونسي لسعد الجزيرى لاعب الدراويش عقب عرقلته من قبل أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز.
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